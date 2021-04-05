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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Суд не знайшов плагіату у роботах глави МОН Шкарлета

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії комітету з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, який звинувачував міністра освіти і науки Сергія Шкарлета у плагіаті.

Суд не знайшов плагіату у роботах глави МОН Шкарлета

Про це Шкарлет повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

– За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці “визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело” у низці моїх наукових робіт, – написав глава МОН.

Він наголосив, що захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом.
Водночас йому прикро, оскільки на деякий час “Комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій”.

– Рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів, – підсумував Шкарлет.

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У вересні 2020 року комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти нібито знайшов плагіат у трьох наукових роботах Сергія Шкарлета.

Тоді у Верховній Раді деякі нардепи вимагали його звільнення з посади глави МОН.

Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: УНІАН

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