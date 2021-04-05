Суд не нашел плагиата в работах главы МОН Шкарлета

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия комитета по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, который обвинял министра образования и науки Сергея Шкарлета в плагиате.

Об этом Шкарлет сообщил на своей странице в соцсети.

— По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы “признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник” в ряде моих научных работ, — написал глава МОН.

Он отметил, что защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом.

В то же время ему обидно, поскольку на некоторое время “Комитет по вопросам этики НАОКВО превратился в инструмент манипуляций”.

— Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов, — подытожил Шкарлет.

В сентябре 2020 года комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования якобы нашел плагиат в трех научных работах Сергея Шкарлета.

Тогда в Верховной Раде некоторые нардепы требовали его увольнения с должности главы МОН.

Источник: Сергій Шкарлет