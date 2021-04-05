PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Як працюють банки Києва під час локдауну

З 5 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. Таке рішення місцева влада ухвалила через те, що у столиці протягом останнього часу різко зросла кількість хворих на Covid-19. Суворий карантин триватиме щонайменше до 16 квітня.

банк гроші

Під час посиленого карантину в Києві діятиме низка заборон. Хоча усі підприємства та організації бюджетної сфери повинні перейти на дистанційну роботу, банки на карантині працюватимуть у звичайному режимі, оскільки вони належать до критичної інфраструктури.

Однак жителів у будь-якому разі закликають зайвий раз не ризикувати своїм здоров’ям і, якщо це можливо, виконувати необхідні операції онлайн.

Читайте
У Києві оголошено жорсткий карантин з 20 березня: що не працюватиме

Якщо все-таки клієнту необхідно особисто прийти в банк, то варто розрахувати час так, щоб не потрапити під перерву в роботі, яку роблять для провітрювання та додаткового прибирання. Зазвичай це займає до години часу.

локдаун у києві з 5 квітня - список обмежень

Робота метро у Києві під час карантину

Громадський транспорт, зокрема метро, під час дії жорсткого карантину в Києві з 5 квітня до 16 квітня перевозить  лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Наявність таких документів у громадському транспорті перевіряють, зокрема на входах до станцій метро за їхньою наявністю слідкують правоохоронці та чергові на станції.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка