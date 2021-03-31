На Харківщині померла двомісячна дитина з Covid-19

У Харківській інфекційній лікарні помер двомісячний хлопчик, у якого діагностували коронавірусну інфекцію та ваду серця. Це вже друга зафіксована смерть серед дітей у регіоні.

У Харківському лабцентрі зазначають, що за останні три дні від коронавірусу померли дві дитини.

Двомісячний хлопчик з міста Бахмут Донецької області хворів на коронавірус та мав супутню патологію – вроджені вади серця. Дитина перебувала в області на стаціонарному лікуванні.

Окрім того, у лабцентрі наголошують, що особливістю третьої Covid-хвилі є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3% у січні. Водночас перебіг хвороби у дітей став важчим та серйознішим.

Загалом на Харківщині у березні захворіли 1 334 дитини. Більшість з них – учні загальноосвітніх шкіл, 38,9% дошкільників та троє немовлят, народжених від хворих матерів.

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26 березня у Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні помер 11-річний хлопчик. У нього діагностували коронавірус та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

До цього летальних випадків від коронавірусу серед дітей у регіоні не було. Загалом в Україні померли від Covid-19 вже 20 дітей.

Джерело: Харківський лабцентр