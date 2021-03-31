PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

На Харківщині померла двомісячна дитина з Covid-19

У Харківській інфекційній лікарні помер двомісячний хлопчик, у якого діагностували коронавірусну інфекцію та ваду серця. Це вже друга зафіксована смерть серед дітей у регіоні.

На Харківщині померла двомісячна дитина з Covid-19

У Харківському лабцентрі зазначають, що за останні три дні від коронавірусу померли дві дитини.

Двомісячний хлопчик з міста Бахмут Донецької області хворів на коронавірус та мав супутню патологію – вроджені вади серця. Дитина перебувала в області на стаціонарному лікуванні.

Окрім того, у лабцентрі наголошують, що особливістю третьої Covid-хвилі є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3% у січні. Водночас перебіг хвороби у дітей став важчим та серйознішим.

Загалом на Харківщині у березні захворіли 1 334 дитини. Більшість з них – учні загальноосвітніх шкіл, 38,9% дошкільників та троє немовлят, народжених від хворих матерів.

Читайте
У Маріуполі від коронавірусу померло двомісячне немовля

26 березня у Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні помер 11-річний хлопчик. У нього діагностували коронавірус та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

До цього летальних випадків від коронавірусу серед дітей у регіоні не було. Загалом в Україні померли від Covid-19 вже 20 дітей.

Джерело: Харківський лабцентр

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка