У зв’язку з різким підвищенням цін на таксі у Києві Антимонопольний комітет проведе спеціальне дослідження.

Таким чином експерти з’ясують, наскільки законним був перегляд цінової політики на таксі у Києві під час локдауну.

Зокрема, йдеться про компанії Uber, Bolt (мають іноземних власників), а також Uklon.

– Ситуацією з обмеженням проїзду в транспорті миттєво скористалися київські служби таксі. Вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії локдауну – таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато, і ми не можемо це ігнорувати.

Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ України Олексій Хмельницький зауважив: ситуація, що склалася з цінами на таксі у Києві, може містити ознаки порушення закону.

Він виокремив ч.3 ст.6 (Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання), а також ч.1 ст. 13 (Зловживання монопольним (домінуючим) становищем) ЗУ Про захист економічної конкуренції.

Дослідження Антимонопольного комітету стосуватиметься дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів у Києві.

Окремо перевірятиметься рівень належної організації перевезень пасажирів під час карантину.

Ціни на таксі в Києві

Починаючи з 5 квітня, у столиці почало діяти обмеження у користуванні громадським транспортом.

Того ж ранку в годину пік ціни на таксі в Києві підвищилися у майже три рази. Здорожчання зафіксували у мобільних додатках Uber, Bolt і Uklon.

Усі поїздки, які до локдауну могли коштувати до 100 гривень, вранці 5 квітня коштували не дешевше 300 гривень.

Незадоволені кияни зареєстрували сотні скарг на сервіси таксі, а також поділилися проблемою пересування Києвом під час локдауну в соцмережах.

Станом на вечір 6 квітня ціни помітно знизилися.

Проте майже у всіх додатках поруч з опцією “Замовити таксі” є помітка “Підвищений попит”, що впливає на зростання ціни.

Джерело: Khmelnitskyy Aleksey