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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

АМКУ проверит “заоблачные” цены на такси во время локдауна в Киеве

В связи с резким повышением цен на такси в Киеве Антимонопольный комитет проведет специальное исследование.

АМКУ проверит “заоблачные” цены на такси во время локдауна в Киеве

Таким образом эксперты выяснят, насколько законным был пересмотр ценовой политики на такси в Киеве во время локдауна.

В частности, речь идет о компаниях Uber, Bolt (имеют иностранных владельцев), а также Uklon.

— Ситуацией с ограничением проезда в транспорте мгновенно воспользовались киевские службы такси. Стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия локдауна — таких жалоб в наше отделение поступило очень много, и мы не можем это игнорировать.

Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий заметил: сложившаяся ситуация с ценами на такси в Киеве может содержать признаки нарушения закона.

Он выделил ч.3 ст.6 (Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования), а также ч.1 ст. 13 (Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением) ЗУ О защите экономической конкуренции.

Исследование Антимонопольного комитета будет касаться соблюдения участниками рынков предоставления услуг по перевозке пассажиров в Киеве.

Отдельно будет проверяться уровень надлежащей организации перевозок пассажиров во время карантина.

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Цены на такси в Киеве

Начиная с 5 апреля, в столице начали действовать ограничения в пользовании общественным транспортом.

В то же утро в час пик цены на такси в Киеве повысились почти три в раза. Подорожание зафиксировали в мобильных приложениях Uber, Bolt и Uklon.

Все поездки, которые до локдауна могли стоить до 100 гривен, утром 5 апреля стоили не дешевле 300 гривен.

Недовольные киевляне подали сотни жалоб на услуги такси, а также поделились проблемой передвижения по Киеву во время локдауна в соцсетях.

По состоянию на вечер 6 апреля цены на такси в Киеве заметно снизились.

Однако почти во всех приложениях рядом с опцией “Заказать такси” есть пометка “Повышенный спрос”, что также влияет на рост цены.

Источник: Khmelnitskyy Aleksey 

Фото: Depositphotos

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