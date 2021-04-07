Станом на 7 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Так, за останню добу жоден регіон не переступив через червону зону. Також у списку помаранчевої зони немає нових областей.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області.

У жовтій зоні перебуває лише одна область – Херсонська. За останні дні в регіоні зросла кількість госпіталізованих. Проте, згідно з розрахунками МОЗ України, індекс госпіталізації дорівнює 45,9, коли норма ≤60 на 100 тис. населення. Тому область доволі далеко перебуває, навіть від помаранчевої зони.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

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