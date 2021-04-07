Рік пандемії дався взнаки. Щоб зібрати традиційні продукти для освячення великоднього кошика у 2021 році, українцям доведеться витратити майже на 300 грн більше, ніж в минулому.
Факти ICTV проаналізували середні ціни на продукти в торговельних мережах станом на початок квітня і з’ясували, що великодній кошик 2021 обійдеться українцям приблизно у 770 грн.
Великодній кошик 2021 із цінами на продукти:
- Домашня паска (1 кг) – 130 грн
- Яйця – 19,8 грн за 5 штук (за десяток – 39,7 грн)
- Ковбаса копчена – 152 грн за 500 г (1 кг – 304 грн)
- Буженина – 140 грн за 500 г (1 кг – 280 грн)
- Сало – 26,4 грн за 200 г (1 кг – 132 грн)
- Сир твердий – 134 грн за 500 г (1 кг – 268 грн)
- Огірки – 17,6 грн за 250 г (1 кг – 70,5 грн)
- Пляшка Кагору 750 мл – 134 грн
- Хрін 250 г – 14 грн
- Сіль 200 г – 2 грн
Якщо порівнювати вартість продуктів цього і минулого року, то великодній кошик здорожчав на 297 грн, або 62,7%.
У 2020 році, за нашими підрахунками, великодній кошик коштував 473 грн. Якщо порівняти, то найбільше зросли ціни на яйця – фактично вдвічі. Помітне також здорожчання м’ясних продуктів, без яких неможливо уявити великодній стіл.