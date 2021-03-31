На боротьбу з Covid-19 у бюджеті 2021 є понад 20 млрд грн – Марченко

На боротьбу з коронавірусом у бюджеті України є понад 20 млрд грн. Також на початок 2021 року утворився залишок у розмірі 6,1 млрд грн з минулого року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Залишок у розмірі 6,1 млрд грн він називає швидкою ліквідністю, за рахунок якої можна фінансувати видатки, пов’язані з коронавірусом, наприклад, додаткові виплати допомоги з безробіття.

– Загальний обсяг коштів на закупівлю вакцин становить 4 млрд грн. Також є 17,3 млрд фінансування Нацслужби здоров’я – це повний спектр видатків, необхідних на боротьбу з пандемією, – зазначив він.

Міністр пояснив, що коштів, які заклали на фінансування НСЗУ, достатньо для вирішення всіх необхідних питань. Тому цьогоріч не формували особливого emergency-пакету (так званого пакету для надзвичайних ситуацій, – Ред.), оскільки ним є видатки на вакцинацію.

Також міністр додав, що частина минулорічного залишку вже спрямована для закупівлі вакцин проти коронавірусу, оплату послуг з вакцинації, завершення надання одноразової матеріальної допомоги підприємцям, які можуть втратити доходи під час карантину, матеріальне забезпечення через тимчасову втрату працездатності та виплати допомоги з безробіття.

Крім того, Сергій Марченко запевнив, що у разі необхідності достатньо буде сформувати запит і Міністерство фінансів знайде кошти, необхідні для боротьби з Covid-19.

Напередодні у Національній службі здоров’я повідомляли, що на лікування коронавірусу у 2021 передбачено 10 млрд грн.

Зокрема, ці кошти передбачаються на для надання допомоги за пакетом медичних послуг стаціонарного лікування до періоду завершення карантину і місяць після нього.

Джерело: LIGA.net