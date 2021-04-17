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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Це був фактично напад: Єнін про затримання українського консула в РФ

Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його у Санкт-Петербурзі.

євген єнін

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства, – розповів він.

Також Евген Єнін зазначив, що Україна не сприймає подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Він додав, що у разі, якщо російська сторона оголосить українського дипломата персоною нон-грата, то Україна буде змушена так само дієво реагувати на таку провокацію.

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Затримання українського консула в Росії

Про затримання дипломата Генерального консульства України Олександра Сосонюка у Санкт- Петербурзі стало відомо вранці 17 квітня. Пізніше у міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що Росія висилає українського консула.

Також до МЗС Росії викликали тимчасово повіреного у справах України в РФ Василя Покотило через начебто протиправну діяльність консула Генерального консульства України.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Євген Єнін

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