Росія висилає українського консула Олександра Сосонюка, затриманого у Санкт-Петербурзі. Консул Генерального консульства України повинен покинути РФ до 22 квітня.

Також до МЗС Росії викликали тимчасово повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотило через начебто протиправну діяльність консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, якого затримали 16 квітня.

– З російського боку було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і такої, що завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його (Олександра Сосонюка, – Ред.) перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня, – повідомили в МЗС Росії.

Затримання консула України в Росії

Вранці 17 квітня стало відомо, що у Санкт-Петербурзі затримали Олександра Сосонюка – дипломата Генерального консульства України.

В ФСБ Росії повідомили, що український консул нібито отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів.

Джерело: МЗС Росії