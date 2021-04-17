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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Это было фактически нападение: Енин о задержании украинского консула в РФ

Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его в Санкт-Петербурге.

євген єнін

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства, — рассказал он.

Также Евгений Енин отметил, что Украина не воспринимает подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Он добавил, что в случае, если российская сторона объявит украинского дипломата персоной нон-грата, то Украина будет вынуждена так же действенно реагировать на такую провокацию.

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Задержание украинского консула в России

О задержании дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге стало известно утром 17 апреля. Позже в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия высылает украинского консула.

Также в МИД России вызвали временно поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило из-за якобы противоправной деятельности консула Генерального консульства Украины.

Источник: Громадське радио

Фото: Евгений Енин

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