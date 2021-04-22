22 квітня у Апеляційному суді Амстердаму поновили слухання у справі про колекцію скіфського золота, яке було призупинене через відвід судді.

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Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, який виступає в суді від української сторони, запевнив, що Україна зробить все аби повернути коштовності.

– Сьогодні ми і наша юридична команда хочемо використати цю можливість для того, щоб переконати нідерландське правосуддя не допустити повернення частини культурної спадщини України до рук агресора. Адже злодій може вкрасти річ, але від цього він не стає її власником. Ми зробимо все для того, щоб наш культурний спадок повернувся в Україну, – сказав Єнін.

На думку Єніна, суд у справі про приналежність експонатів виставки Крим. Золотий острів у Чорному морі – це ще один показник гібридної війни з РФ, яка йде не тільки на сході.

Колекція скіфського золота

Колекція з 565 музейних предметів скіфського золота поїхала на виставку до Нідерландів у музей Алларда Пірсона ще 6 лютого 2014 року.

Звідти золото так і не повернулося, адже після окупації Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям.

У Нідерландах зазначили, що брали експонати в України, але РФ наполягала на поверненні коштовностей.

У грудні 2014 суд ухвалив рішення про те, що колекція має повернутись до України, але після апеляції РФ судові тяжби досі тривають.