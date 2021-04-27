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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

США передали Міноборони України допомогу на $7,85 млн

Військова допомога США

США продовжують надавати допомогу Україні та підтримувати Збройні сили країни.

Міністерство оборони отримало підтримку на суму $7,85 млн.

Її направлять на вдосконалення управління і зв’язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання.

Підтримка надана у межах допомоги США Україні у сфері безпеки на загальну суму понад $2 млрд, наданих з 2014 року.

Допомога Україні від США

На тлі агресії РФ біля східних кордонів України США продовжать роботу над наданням Києву допомоги у сфері безпеки.

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Про це заявив очільник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.

Більше новин про підтримку України західними партнерами, зокрема США, читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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