США продовжують надавати допомогу Україні та підтримувати Збройні сили країни.

Міністерство оборони отримало підтримку на суму $7,85 млн.

Її направлять на вдосконалення управління і зв’язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання.

Підтримка надана у межах допомоги США Україні у сфері безпеки на загальну суму понад $2 млрд, наданих з 2014 року.

Допомога Україні від США

На тлі агресії РФ біля східних кордонів України США продовжать роботу над наданням Києву допомоги у сфері безпеки.

Про це заявив очільник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine