Підрив авто з військовими на Донбасі: названо ім’я загиблого бійця ЗСУ

У вівторок, 27 квітня, в районі проведення ООС на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з бійцями ЗСУ. Внаслідок чого загинув військовослужбовець із Хмельниччини Роман Гуляк.

Про трагічну смерть 30-річного Романа повідомили у Волочиській міськраді.

– Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув, захищаючи нашу державу на Сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим Романа. Схиляємось у скорботі разом з вами, – йдеться у повідомленні.

Через загибель українського бійця у громаді оголосили дні жалоби. А у мерії Волочиська закликали утриматися від святкувань та розважальних заходів.

27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з військовими.

Внаслідок інциденту один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще три – дістали бойові травмування. Їх госпіталізували до лікарні та надали необхідну допомогу. Наразі стан їхнього здоров’я – задовільний.

Джерело: Волочиська міськрада

Фото: Волочиська міськрада