За минулу добу бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС.

Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойовики вели вогонь неподалік Невельського, Опитного, Красногорівки, Луганського, Павлополя, Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Шумів і Новгородського.

В районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Йому оперативно надали медичну допомогу, тому стан здоров’я пораненого – задовільний.

28 квітня ситуація на Донбасі була не кращою. Збройні формування РФ 15 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів також один український військовий отримав поранення.

Бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Джерело: Штаб ООС

Фото: ООС