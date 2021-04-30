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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Першочерговою є безпека: Кулеба розповів, які теми обговорюватимуться з Блінкеном

Ентоні Блінкен

Обговорення теми безпеки стане ключовим під час візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Крім того, підніматимуться питання поглиблення двостороннього економічного співробітництва, а також допомоги Києву в проведенні реформ.

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Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, українські дипломати добре підготували ґрунт для візиту Ентоні Блінкена.

– Ми також хотіли б обговорити кілька важливих тем, особливо це стосується сфери енергетики. У нас відбудеться предметна розмова з державним секретарем США, – підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ також зазначив, що не пригадує настільки активного розвитку україно-американських стосунків на всіх рівнях.

Американська допомога Україні

На початку тижня Міністерство оборони України отримало від США транш у розмірі $7,85 млн.

Його витратять на вдосконалення систем зв’язку, а також закупівлю запчастин і агрегатів до автомобілів і медобладнання.

Гроші виділено в якості допомоги США Україні в сфері безпеки, яка надається Києву з 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода

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