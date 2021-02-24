Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок.

Відповідне рішення ухвалене 23 лютого 2021 року та ґрунтувалося на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП. Його незаконне вибуття з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

— Майно (зокрема будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі СБУ та НАБУ проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства Укртранснафта для вжиття заходів щодо його збереження.

Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ ПрикарпатЗахідТранс на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

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Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.











На частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок накладено арешт / 3 фотографии

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Розкрадання держкоштів Укрзалізниці

22 лютого СБУ повідомила про викриття масштабної протиправної схеми розкрадання державних коштів Укрзалізниці.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії Південно-Західна залізниця діяли за змовою із менеджментом підрядної організації.

Під час капітального ремонту об’єкту вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.