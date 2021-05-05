Під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України можуть обговорюватися питання виробництва вакцини проти коронавірусу та розміщення американського військового контингенту на території країни.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 роки) Павло Клімкін.

– Зараз у США лунають заклики скасувати патентний захист вакцин, то чому б не говорити про організацію виробництва на території України однієї з американських вакцин. У цьому питанні українська влада має бути амбітною і реально забезпечити здоров’я української нації, – зазначив Павло Клімкін.

Крім того, через посилення агресії з боку РФ у квітні однією з тем може стати військова підтримка США України.

За його словами, необхідне як збільшення військової допомоги з боку США, так і реальне обговорення розміщення американських підрозділів в Україні спочатку в контексті тренування українських військових, оскільки це додатковий чинник безпеки.

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Також сторони можуть обговорити реалізацію реформ в Україні, а також ситуацію з відставкою керівництва Нафтогазу.

– Є виклики в контексті того, що відбулося навколо Нафтогазу, і це не про особистості, оскільки американці це вважають реальним руйнуванням усіх принципів цивілізованого корпоративного управління, – додав Клімкін.

Візит Блінкена до України

5 та 6 травня відбудеться робочий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України.

Він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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