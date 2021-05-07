Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і впроваджує необхідні реформи.

За словами Блінкена, двері НАТО відчинені для України, але країна, що сподівається вступити до Альянсу, має бути готовою збільшувати безпековий потенціал НАТО та відповідати певним стандартам.

– Я хочу чітко наголосити: двері НАТО відчинені для України. НАТО знову нагадало про свої зобов’язання. Те, що ми бачимо зараз – Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і найголовніше – проводить необхідні реформи та інвестиції, – наголосив держсекретар США у ексклюзивному інтерв’ю Олені Фроляк.

Інтерв’ю Блінкена Олені Фроляк

6 травня американський дипломат прибув до Києва у рамках офіційного візиту.

Окрім зустрічей із посадовцями, він дав ексклюзивне інтерв’ю Олені Фроляк – головному редактору інформаційної служби ICTV.

Повне інтерв’ю можна прочитати на Фактах ICTV.