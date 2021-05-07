Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и внедряет необходимые реформы.

По словам Блинкена, двери НАТО открыты для Украины, но страна, которая надеется вступить в Альянс, должна быть готова увеличивать потенциал безопасности НАТО и соответствовать определенным стандартам.

— Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО вновь напомнило о своих обязательствах. То, что мы видим сейчас — Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное — проводит необходимые реформы и инвестиции, — подчеркнул госсекретарь США в эксклюзивном интервью Елене Фроляк.

Интервью Блинкена Елене Фроляк

6 мая американский дипломат прибыл в Киев в рамках официального визита.

Кроме встреч с чиновниками, он дал эксклюзивное интервью Елене Фроляк — главному редактору информационной службы ICTV.

Полное интервью можно прочитать на Фактах ICTV.