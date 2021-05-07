Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України був незапланований. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Я запросив державного секретаря терміново відвідати Україну, коли був у Брюсселі на засіданні Україна – НАТО. Я тоді сказав, що він має приїхати і що його візит стане сигналом для Росії, – повідомив Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу.

За словами очільника МЗС, сьогодні Блінкен на кожній зустрічі вживав фрази “Я перебуваю в Україні за дорученням президента Байдена”, президент Байден просив переказати”.

– Тому сам візит Блінкена є політичним сигналом, засобом стримування Росії, – зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що і уряд, і американські партнери уважно стежать за відведенням військ РФ від кордонів України.

– Зараз відбувається показушне відведення російських збройних сил. Уся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, зменшується мікроскопічно, абсолютно не тими темпами, щоб ми розслаблялись та могли говорити про деескалацію ситуації, – наголосив Дмитро Кулеба.

Натомість очільник МЗС запевнив, що зараз відбувається багато дипломатичних кроків, які потроху відштовхують Росію від українського кордону.

Візит Блінкена до України

6 травня в Україні з робочим візитом перебувають держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступник із політичних питань Вікторія Нуланд.

Блінкен провів зустріч із парламентаріями, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Політики зробили низку важливих заяв, а також провели інтерв’ю з представниками ЗМІ.

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Фото: МЗС