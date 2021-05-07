Очільники МЗС країн Бенілюксу обіцяли розказати правду про Донбас

Міністри іноземних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали частину Луганської області, що знаходиться у зоні ООС.

Стеф Блок, Софі Вільмес і Жан Ассельборн пообіцяли донести до європейської спільноти правдиву інформацію про ситуацію на Донбасі.

Міністри також запевнили, що уряди їх країн повністю підтримують Україну.

Очільники іноземних МЗС подивились також на КПВВ Щастя разом із заступником міністра закордонних справ України Василем Бондарем.

Керівництво об’єднаних сил також доповіло гостям про провокації з боку РФ та їх відмову пропускати через КПВВ людей у обох напрямках.







Глави МЗС країн Бенілюксу розкажуть європейській спільноті правду про Донбас / 2 фотографии

Візит міністрів іноземних справ на Донбас

6 та 7 травня голови МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали Україну з офіційним візитом.

Головна мета візиту – підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також обговорення подальших реформ.

6 травня дипломати побували на лінії розмежування, а на 7 травня запланована зутріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.