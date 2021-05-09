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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Заходи до Дня перемоги над нацизмом проходять без грубих порушень – Нацполіція

День перемоги над нацизмом

9 травня, у День перемоги над нацизмом, в різних містах України відбулося більше 600 масових заходів, в яких взяли участь понад 40 тис. громадян. Грубих порушень порядку Нацполіція не зафіксувала.

За півдня правоохоронці отримали 38 повідомлень, за якими розпочато п’ять кримінальних проваджень та складено дев’ять адмінпротоколів.

Найбільше порушень щодо використання забороненої символіки – як комуністичної, так і нацистської.

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Зокрема, під час акції біля парку Вічної Слави в Києві затримали 16-річного хлопця, який вигукував нацистське вітання. На нього склали протокол за дрібне хуліганство – ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

День перемоги над нацизмом у Києві

Святкування триває, тому поліцейські і далі слідкують за порядком, особлива увага парковим та рекреаційним зонам.

  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
Заходи до Дня перемоги над нацизмом проходять без грубих порушень – Нацполіція / 2 фотографии

Сутички та заборонена символіка в Одесі

9 травня в Одесі відбулися заворушення на акції до Дня перемоги над нацизмом. Поліція затримали кількох провокаторів за використання георгіївської стрічки та нацистської свастики.

А на Алеї слави сталася бійка між цивільними та поліцейськими: правоохоронці вимагали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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