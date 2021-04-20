Бойовики на Донбасі посилює заходи для вербування цивільного населення на військову службу до незаконних збройних формувань.

У Донецькій та Луганській областях діють “військові комісаріати”, які протягом 10 діб повинні уточнити списки та наявність осіб, що призиватимуться примусово, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів, – зазначають у Міноборони.

Водночас серед бойовиків фіксують постійне збільшення небойових втрат. Минулого тижня ця кількість становила 7 безповоротних та 16 санітарних втрат особового складу.

Також місцеві окупаційні та російські ЗМІ активно поширюють фейки, у яких намагаються звинуватити ЗСУ у загибелі та пораннях свої найманців, повідомляють у Міноборони.

Злочини бойовиків на Донбасі

За даними української сторони Спільного центру контролю та координації, окупаційні війська РФ мінують населені пункти забороненими боєприпасами на сході України.

Останнім часом найманці все більше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2, чим грубо порушують Мінські домовленості.