Звільнення Андрія Коболєва з посади очільника Нафтогазу не вплинуло на переговори України з міжнародними партнерами і кредиторами.

У цьому переконаний прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що і Андрій Коболєв, і чинний глава Нафтогазу Юрій Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Тому для них прізвище не грає ролі.

– Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які ламатимуть принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося, – пояснив прем’єр.

Крім того, на думку Дениса Шмигаля, західних партнерів більше хвилюють питання продовження і завершення реформи правосуддя та інше антикорупційне законодавство.

Тому очільник уряду вважає, що вже третім-четвертим пріоритетом для кредиторів є розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

Звільнення Коболєва

28 квітня стало відомо, що Кабмін звільнив очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з посади.

Таке рішення пояснили незадовільною роботою компанії протягом 2020 року. Місце очільника Нафтогазу зайняв Юрій Вітренко, який до цього виконував обов’язків міністра енергетики.

Детальніше про те, що звільнення Коболєва означає для України, читайте у нашому матеріалі.