PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

З Непалу не можуть вилетіти 80 українців – МЗС

МЗС

У Непалі наразі перебуває щонайменше 80 українців, які не можуть вилетіти з країни. Авіасполучення України з державою у Південній Азії нині призупинене.

Про це повідомляє посольство України в Індії. За даними дипломатичного відомства, зараз відомо про 80 українських туристів у Непалі.

У Міністерстві зовнішніх справ України зазначили, що переважна частина громадян перебуває в горах. З усіма українцями встановили звязок, а також створили окрему групу в соціальних мережах для швидкої комунікації.

Читайте
Майже метр різниці: Китай і Непал назвали нову висоту Евересту

За даними МЗС, звернень українців у Непалі щодо проблем з житлом чи харчуванням до дипломатичного відомства не надходило.

Регулярне авіасполучення з Непалом призупинене до 14 травня 2021 року. Українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість. До цього часу посольству та почесному консульству в Непалі доручили відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.

Коронавірус у Непалі

За даними іноземних ЗМІ, число хворих на коронавірус у Непалі зросло у понад 30 разів за останній місяць.

Тоді за одну добу фіксували близько 300 випадків Covid-19, проте показники зараз значно погіршилися через спалах пандемії в Індії – країни-сусіда Непалу. Лікарі Непалу повідомляли місцевим ЗМІ, що у лікарнях держави не вистачає ліжок та кисню.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка