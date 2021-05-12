Станом на 12 травня 2021 року лише у двох областях України встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Жодна область не потрапила до червоної зони.

У помаранчевій зоні – Миколаївська та Черкаська області. Водночас до жовтої карантинної зони перейшли Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська та Тернопільська області.

Станом на 11 травня у ній перебував Київ та 16 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області).

Водночас до зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.