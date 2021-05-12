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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У помаранчевій зоні залишились дві області: в Україні оновили зони карантину

карантин українці

Станом на 12 травня 2021 року лише у двох областях України встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Жодна область не потрапила до червоної зони.

У помаранчевій зоні – Миколаївська та Черкаська області. Водночас до жовтої карантинної зони перейшли Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська та Тернопільська області.

Станом на 11 травня у ній перебував Київ та 16 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області).

Водночас до зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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