МЗС радить українцям уникати поїздки до Ізраїлю та Палестини

Українське міністерство закордонних справ радить громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та Палестину на тлі загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту.
Натомість тим українцям, які нині перебувають на Близькому Сході у зоні збройного протистояння, рекомендують дотримуватися правил безпеки.
Зокрема, їх просять відстежувати повідомлення та роз’яснення від місцевої влади, а також виконувати їхні вимоги та інструкції.
За даними МЗС, актуальну інформацію щодо ситуації в Ізраїлі можна дізнатися на сайті командування внутрішнього фронту Армії оборони – oref.org.il/en.
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію варто негайно звернутися до українського посольства в Ізраїлі за номером телефону +972-546-676-782 або через пошту emb_il@mfa.gov.ua.
Відповідно у Палестині потрібно звернутися до української дипустанови за номером +972-59-969-95-61 або через пошту pm_ps@mfa.gov.ua.
Окрім того, можна зателефонувати на гарячу лінію МЗС України, яка працює цілодобово, за телефоном +38 044 238-16-57 або ж через пошту – cons_or@mfa.gov.ua.
Загострення на Близькому Сході
Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.
Сторони закидають одне одного ракетами.
Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.