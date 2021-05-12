МЗС радить українцям уникати поїздки до Ізраїлю та Палестини

Українське міністерство закордонних справ радить громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та Палестину на тлі загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту.

Натомість тим українцям, які нині перебувають на Близькому Сході у зоні збройного протистояння, рекомендують дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, їх просять відстежувати повідомлення та роз’яснення від місцевої влади, а також виконувати їхні вимоги та інструкції.

За даними МЗС, актуальну інформацію щодо ситуації в Ізраїлі можна дізнатися на сайті командування внутрішнього фронту Армії оборони – oref.org.il/en.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію варто негайно звернутися до українського посольства в Ізраїлі за номером телефону +972-546-676-782 або через пошту emb_il@mfa.gov.ua.

Відповідно у Палестині потрібно звернутися до української дипустанови за номером +972-59-969-95-61 або через пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Окрім того, можна зателефонувати на гарячу лінію МЗС України, яка працює цілодобово, за телефоном +38 044 238-16-57 або ж через пошту – cons_or@mfa.gov.ua.

Загострення на Близькому Сході

Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.

Сторони закидають одне одного ракетами.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.