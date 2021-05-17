У Дії запустили створення та підтримку петицій

Сьогодні, 17 травня, на Diia Summit 2.0 розповіли про новинку у застосунку Дія – електронну демократію, тобто про місцеві петиції.

Відтак більше не потрібно шукати петиції на окремому сайті, сайті мерії чи області.

Зокрема, у Полтаві, Луцьку, Сумах, Дніпрі, Черкасах та Херсоні вони будуть доступними автоматично.

Українці можуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції у Дії.

Заповнення заяви займає до 10 хвилин.

Також під час форуму Україна 30. Цифровізація президент Володимир Зеленський повідомив, що рух країни до масштабної цифровізації залишається незмінним.

За його словами, неможливо не визнавати той факт, що в Україні вже відбулася діджитал-революція.