Куди поїхати на море в Україні: 5 недорогих локацій

Травень майже скінчився, а це означає, що час шукати, куди б поїхати відпочити в Україні на морі.

Пандемія коронавірусу унеможливила поїздки до багатьох курортних країн світу.

Куди краще поїхати на море в Україні в 2021 році – далі у матеріалі.

Арабатська стрілка

Азовське море

Вважається, що Арабатська стрілка – ідеальне місце для літнього відпочинку з дітьми.

Із початком курортного сезону бази відпочинку та пансіонати зустрічають гостей недорогими цінами та знижками на проживання.

Ціни (за 1 людину)

Економ – 100 грн за добу;

Стандарт – 150 грн за добу;

Люкс (номер з санвузлом) – 250 грн за добу.

Ціни на котеджі на 4-5 осіб варіюються від 1250 до 1800 за добу.

Середня ціна за триразове харчування становить 200 грн за добу на одну людину.

Що подивитися

Арабатська стрілка розташована в межах населених пунктів Генічеськ, Стрілкове, Щасливцеве та Генгорка.

Серед цікавинок – кілька унікальних озер, дельфінарій (квитки від 180 до 200 грн, фото з дельфінами – ще 200 грн) та сафарі-парк (квиток коштує 250 грн, знижки для дітей та учасників АТО).

Затока

Чорне море

Курорт Затока є чи не найпопулярнішим місцем для відпочинку на Чорному морі.

Окрім дорогих баз відпочинку можна підшукати й бюджетні варіанти, однак відстань до моря, найімовірніше, буде більшою.

Ціни (за 1 людину)

Із травня і до кінця червня відпочинок у Затоці є найдешевшим за весь курортний сезон.

Щоб зекономити, можна зупинитися у гостьовому будинку або міні-готелі.

2-3-4-місні номери люкс – 200 грн за добу;

2-3-4-місні номери люкс із балконом – 250 грн за добу.

Дещо дорожчі варіанти обійдуться в 420-800 грн.

Що подивитися

Затока відома не лише морськими розвагами (катання на водних катамаранах, скутерах і бананах), а й гучними дискотеками – Посейдон, Клаб-Хаус, Граніт, СтарФіш і багато інших.

Також є чимало локацій, де можна напрокат взяти необхідний інвентар і вирушити на риболовлю: в Затоці можна наловити бичка, камбалу, катрана, а якщо сходити на лимани – там будуть карасі, коропи та лящі.

Поціновувачам інтелектуального відпочинку сподобаються екскурсії в Одеські катакомби, знамениту Білгород-Дністровську фортецю (вхідний квиток – 80 грн) або Центр культури вина Шабо (групові екскурсії коштують 200-280 грн).

Урзуф

Азовське море

Селище Урзуф розташоване у Маріупольському районі на Донеччині.

Урзуф доволі великий, тому обов’язково варто поцікавитися віддаленістю місця відпочинку від моря.

Ціни (за 1 людину)

Проживання у гостьових будиночках біля моря коштує від 100 грн за добу з людини, без врахування харчування.

А от вартість проживання у котеджах на 4-6 осіб коливається в межах 900-1900 грн залежно від дати бронювання. Ціна зростає в розпал курортного сезону.

Що подивитися

Якщо ви приїхали в Урзуф із дітьми, обов’язково відвідайте місцевий луна-парк.

Також у селищі є найстаріший православний храм Приазов’я – церква святого Архистратига Михаїла.

Залізний Порт

Чорне море

Популярний курорт, розташований в Голопристанському районі Херсонської області на краю степу.

Місцеві жителі переконують, що тут море часто нагадує справжній океан: тут нерідко бувають шторми, а також є багато справді глибоких ділянок.

Ціни (за 1 людину)

Середня ціна на проживання у 4 та 5-місних будиночках становить 150-200 грн з людини.

На ціну впливає не лише відстань до моря, а й наявність санвузла.

Також ціни на відпочинок в Залізному Порту регулює час курортного сезону.

Що подивитися

Однією із найцікавіших розваг в Залізному Порту вважаються польоти на парашуті, який закріплюють до катера.

Також туристам пропонують екскурсії до однієї із паланок Запорізької Січі (село Геройське), подивитися руїни Збур’ївської фортеці та поїхати до біосферного заповідника Асканія-Нова.

Острів Джарилгач

Чорне море

Цей варіант відпочинку сподобається тим, хто хоче відпочити від соціуму і не боїться відсутності “благ цивілізації”.

На острів можна потрапити лише на катері чи теплоході, а з собою краще взяти газову лампу, аптечку і велику парасольку, щоб не обгоріти на сонці.

Ціни (за 1 людину)

На острові є кемпінг, який пропонує туристам декілька варіантів проживання.

Проживання і харчування (базовий пакет) – 430 грн за добу.

Намет і базовий пакет – 450 грн за добу.

Намет, набір для сну і базовий пакет – 500 грн за добу.

Пакет Мрія (крім всього вищеперерахованого, найкраще місце на пляжі і гамак для зручності) – 600 грн за добу.

Що подивитися

На острові дозволено рибалити: у відкритому морі можна зловити бичка, камбалу, пеленгаса і кефаль.

До узбережжя часто припливають дельфіни, і майже ніхто з туристів не повертається з відпочинку без фото з ними.

Також є можливість відвідати ченця в дерев’яній церковці біля моря.

Фото: Аrabatka, Kirillovka