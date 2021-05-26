Під Авдіївкою снайпер поранив українського військового

Вранці 26 травня в районі проведення ООС на Донбасі бойовики поранили українського військовослужбовця.

Російські найманці відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі Авдіївки.

За даними штабу, поранений військовий отримав першу медичну допомогу, зараз його стан задовільний.

Також 26 травня під обстріл потрапили українські позиції в районі Павлополя, після чого військові відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про дії збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Порушення тиші на Донбасі

Лише за минулі вихідні, 21-23 травня, на Донбасі зафіксували понад 800 порушень режиму припинення вогню.

У звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні, зазначається, що більшість (601) порушень відбулося на Донеччині.

У Луганській області зафіксували 235 порушень.