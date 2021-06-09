Бойовики “ДНР” порушують права дітей старше 14 років, які намагаються потрапити до підконтрольної Україні території через лінію розмежування.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та додала, що окупанти ухвалили рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, які не мають паспорта України, РФ чи “паспорта ДНР”.

Читайте Бойовики не пропустили місію ОБСЄ через блокпост у Донецькій області

Омбудсмен повідомила, що на блокпосту Оленівка дітей, які підпадають під цю категорію, висаджують з автобусів разом із батьками і не випускають з окупованих територій.

Через це діти не зможуть вчасно подати документи для участі у вступній кампанії до закладів освіти.

Денісова звернулась до СММ ОБСЄ із проханням забезпечити дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, їх законне право на освіту та свободу пересування.

Вступ для дітей з окупованих територій

Діти із тимчасово окупованих територій мають змогу вступити до українських закладів вищої освіти за спрощеною системою і без українського атестата.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, а Факти ICTV дізнались усі подробиці процедури вступу для дітей з Криму та ОРДЛО.

Фото: Людмила Денісова

Джерело: Людмила Денісова