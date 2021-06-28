Кулеба доручив перевірити інформацію про загибель українського моряка на судні поблизу Шрі-Ланки

На судні, що загорілося в Індійському океані поблизу Шрі-Ланки 25 червня, загинув 20-річний український моряк Богдан Ковтуненко.
Судно під прапором Ліберії йшло зі Шрі-Ланки до Сінгапуру, але того дня у машинному відділенні сталася пожежа.
Зараз вся команда перебуває на борту аварійного судна, що поки знаходиться на буксирі.
– У машинному відділенні загинув молодий моряк з Одеси, – повідомив морський юрист Микола Гольбін,
Знайома загиблого моряка Марина Ананська у соціальних мережах також повідомила про загибель Богдана.
– Добрий, усміхнений, наполегливий, завжди впевнено йде до своєї мети. Йому було 20 років. Це був його другий рейс, з якого він вже не повернеться, – написала вона.
Зазначимо, що згодом її повідомлено було видалено.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити інформацію про загоряння MSC MESSINA.
.@DmytroKuleba доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021
– Глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України, – написав спікер МЗС України Олег Ніколенко на сторінці в Twitter.
Відомо, що судно MSC MESSINA прибуло до Коломбо 22 червня, а вийшло 23 червня о 15:45.
Було вивантажено 2 тис. контейнерів в порту Коломбо і перевезено 38 контейнерів для розвантаження в Сінгапурі. На борту MSC MESSINA перебувало 28 членів екіпажу.
Контейнеровоз MSC MESSINA (IMO: 9074042) побудований 26 років тому, у 1995 році. Він плаває під прапором Ліберії. Його вантажопідйомність становить 4743 TEU, а поточна осадка – 8,6 м, загальна довжина (LOA) становить 299,95 м, а ширина – 37,1 м.
За даними порталу “Seafarers Journal”, в районі Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого перебували моряки з Одеси.
“У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс. Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні”, – повідомляє видання.
Пригода сталася 25 червня, з того моменту екіпаж знаходиться без зв’язку.
Джерело: Seafarers Journal