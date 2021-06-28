Кулеба доручив перевірити інформацію про загибель українського моряка на судні поблизу Шрі-Ланки

На судні, що загорілося в Індійському океані поблизу Шрі-Ланки 25 червня, загинув 20-річний український моряк Богдан Ковтуненко.

Судно під прапором Ліберії йшло зі Шрі-Ланки до Сінгапуру, але того дня у машинному відділенні сталася пожежа.

Зараз вся команда перебуває на борту аварійного судна, що поки знаходиться на буксирі.

– У машинному відділенні загинув молодий моряк з Одеси, – повідомив морський юрист Микола Гольбін,

Знайома загиблого моряка Марина Ананська у соціальних мережах також повідомила про загибель Богдана.

– Добрий, усміхнений, наполегливий, завжди впевнено йде до своєї мети. Йому було 20 років. Це був його другий рейс, з якого він вже не повернеться, – написала вона.

Зазначимо, що згодом її повідомлено було видалено.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити інформацію про загоряння MSC MESSINA.

.@DmytroKuleba доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

– Глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України, – написав спікер МЗС України Олег Ніколенко на сторінці в Twitter.

Відомо, що судно MSC MESSINA прибуло до Коломбо 22 червня, а вийшло 23 червня о 15:45.

Було вивантажено 2 тис. контейнерів в порту Коломбо і перевезено 38 контейнерів для розвантаження в Сінгапурі. На борту MSC MESSINA перебувало 28 членів екіпажу.

Контейнеровоз MSC MESSINA (IMO: 9074042) побудований 26 років тому, у 1995 році. Він плаває під прапором Ліберії. Його вантажопідйомність становить 4743 TEU, а поточна осадка – 8,6 м, загальна довжина (LOA) становить 299,95 м, а ширина – 37,1 м.

За даними порталу “Seafarers Journal”, в районі Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого перебували моряки з Одеси.

“У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс. Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні”, – повідомляє видання.

Пригода сталася 25 червня, з того моменту екіпаж знаходиться без зв’язку.

Джерело: Seafarers Journal