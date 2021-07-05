Україна зробила достатньо для того, щоб отримати підтвердження щодо вступу до НАТО та Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна 30. Міжнародна політика.

– Наша держава та український народ вже зробили достатньо, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли та як Україна буде членом Європейського Союзу та Альянсу.

Президент наголосив, що членство в Північноатлантичному Альянсі та ЄС є пріоритетом зовнішньої політики. Він додав, що значна кількість українців підтримує вступ до НАТО та ЄС, адже це гарантує безпеку.

– Я завжди кажу, що проекти НАТО та ЄС не будуть завершеними без України.

Також Володимир Зеленський нагадав про те, що на саміті НАТО 2021 року було підтверджено обіцянку прийняти Україну.

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбувся у червні. Під час зустрічі члени НАТО підтвердили рішення щодо прийому України, однак за кількох умов.

Альянс порекомендував Києву більше уваги приділити боротьбі з корупцією, реформі децентралізації та зміцненню безпеки, зокрема змінам у СБУ.