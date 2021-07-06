Прихильників ПЦУ в Україні стало більше на 10% за рік – соцопитування

В Україні 58% православних відносять себе до Православної церкви України (ПЦУ).

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 25-28 червня.

За даними соцопитування, переважна більшість українців (73%) вважають себе православними, 9% вважають себе греко-католиками, 7% – атеїстами.

Серед тих, хто називає себе православним, більшість (58%) відвідують храми ПЦУ. Цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48% до 58%.

До Української православної церкви (Московського патріархату) (УПЦ (МП) схилилися 25% (у червні 2020 року їх було 21,5%).

12% таких респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату. Минулого року таких було більше – 23%.

До ПЦУ позитивно ставляться 52% українців, нейтрально – 34%, негативно – 9%.

У порівнянні з червнем 2020 року стало більше тих, хто до ПЦУ ставиться позитивно. Показник виріс на 10% – до 52% в червні 2021 року.

До УПЦ (МП) позитивно ставляться 24% населення, нейтрально – 37%, а негативно – 35%.

До Української греко-католицької церкви (УГКЦ) позитивно ставляться 36% українців, нейтрально – 50%, негативно – 7%.

Тих, хто позитивно ставиться до предстоятеля ПЦУ Епіфанія стало більше на 11%. Нейтрально відгукнулися про очільника помісної церкви 38% опитаних, негативно – 6%.

До предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позитивно ставляться 20% українців, до глави УГКЦ Святослава Шевчука – 31%.

Більшість українців – 57% – позитивно ставляться до візиту Константинопольського Патріарха Варфоломія в Україну, 32,5% мають нейтральне ставлення, 6% – негативне.

Серед респондентів 41% вважають, що протести прихильників УПЦ-МП – це спроба сил в і поза Україною дестабілізувати ситуацію.

Серед самих прихильників УПЦ-МП 42% вважають це протестами проти гонінь, а 16% вважають дестабілізацією (інші не визначилися зі своїми поглядами).

Дослідження проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (випадкової генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1003 респонденти, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.