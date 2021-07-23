Уже у п’ятницю, 23 липня, відбудеться урочисте відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо – найпрестижніших спортивних змагань.

Збірна України в Олімпіаді візьме участь у складі 157 осіб. Це найменша кількість за всю історію виступів національної збірної на літніх олімпійських іграх.

Деяких олімпійців дискваліфікували через допінг, а деякі не виконали нормативи. Попри це експерти прогнозують гарні результати для збірної.

У Токіо українці мають шанси завоювати більше медалей, ніж на попередніх літніх Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді Україні дісталося два золота, п’ять срібних медалей і чотири бронзові.

Які шанси в збірної України на Олімпійських іграх-2020, з’ясували Факти ICTV.

Олімпійські ігри у Токіо: шанси збірної України на медалі

Відповідно до останнього прогнозу компанії Gracenote, на Олімпійських іграх у Токіо збірна Україна посяде 14-те місце і здобуде 21 нагороду – вісім золотих, п’ять срібних і вісім бронзових медалей. Перше місце пророчать США, друге – Росії, а третє – Китаю.

Платформа Olympic Medals Predictions передбачає 15 медалей в українців. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що також очікує 13-15 медалей.

Греко-римська боротьба

На медаль у греко-римській боротьбі претендує борець та народний депутат Жан Беленюк. Беленюк завоював срібло на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Двічі був чемпіоном світу, тричі чемпіоном Європи.

Також Беленюк приніс Україні золото на Європейських іграх у 2019 році. Крім цього, в його арсеналі золоті та бронзові медалі.

Раніше він повідомляв, що може завершити спортивну кар’єру після участі в Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Легка атлетика

Попри юний вік, здобути медаль на Олімпіаді-2020 у стрибках у висоту планує 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх. У червні спортсменка стала переможницею молодіжного чемпіонату Європи.

Магучіх побила 22-річний рекорд росіянки, стрибнувши у висоту на 2.00 м. На інших чемпіонатах та світових турнірах легкоатлетка завоювала сім золотих і одну срібну медаль.

23-річна Юлія Левченко також має шанси вибороти перемогу для збірної у стрибках у висоту. За свою кар’єру на міжнародній арені легкоатлетка тричі була золотою призеркою, двічі срібною та бронзовою.

Претендентом на медаль у стрибках у довжину є Марина Бех-Романчук. Вона має низку золотих медалей на українських турнірах, і три на світових.

У метанні молота вибороти перемогу може 20-річний Михайло Кохан. Перед від’їздом на Олімпійські ігри-2020 Кохан став чемпіоном Європи серед молоді у Таллінні. У світових та європейських чемпіонатах на його рахунку ще чотири золота та одне срібло.

Фехтування

Залізним претендентом на медаль є Ольга Харлан, яка виступить на Олімпіаді уже четвертий раз. Харлан є шестиразовою чемпіонкою світу, а кожна її участь в Олімпіаді приносила Україні медаль.

У 2008 році вона здобула золото у Пекіні, у 2012 році у Лондоні їй дісталася бронза, а на останніх іграх – у Ріо-де-Жанейро українська фехтувальниця принесла країні срібло та бронзу.

Дзюдо

Шанси на медаль прогнозують 21-річній чемпіонці світу Дарії Білодід. У 2019 році киянка уже святкувала перемогу у Токіо – на Чемпіонаті світу з дзюдо.

У квітні Білодід стала срібним призером чемпіонату Європи-2021 у Лісабоні (Португалія).

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Бокс

У боксі великі надії покладають на 25-річного харків’янина – Олександра Хижняка. У складі збірної України він вперше виступить на Олімпіаді, однак за плечима боксера перемога на Чемпіонаті світу, на Чемпіонаті Європи та на Європейських іграх.

Із 78 боїв Хижняка 66 виявилися переможними.

Спортивна гімнастика

Відзначитися у цьому виді спорту може 28-річний Ігор Радівілов. Цього року він втретє вирушив на Олімпійські ігри.

У 2012 році в Лондоні опорний стрибок Радівілова приніс бронзу Україні. За останні роки гімнаст здобув три золота на Чемпіонатах Європи.

Плавання

24-річний Михайло Романчук є чемпіоном Європи 2018 року та срібним призером 2017. У 2019 році Романчуку вдалося побити світовий рекорд у плаванні на 1,5 кілометра вільним стилем.

А ще через рік плавець фінішував на дистанції 800 метрів за 7:25:73, встановивши новий рекорд Європи.

У 2014 році він брав участь у Юнацьких олімпійських іграх, здобувши дві медалі – золоту та срібну.

Кульова стрільба

Заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу та олімпійська чемпіонка Олена Костевич змагатиметься за перемогу в кульовій стрільбі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

У 2004 році вона взяла золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні, а Ігри-2012 у Лондоні відзначилися для спортсменки двома срібними нагородами.

Стрибки у воду

Цього року наймолодшим учасником Олімпіади від України став 15-річний Олексій Середа. Стрибун став наймолодшим чемпіоном Європи у 13 років.

Цього року йому дісталося золото на Чемпіонаті Європи у Будапешті.

Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія) мали відбутися минулого року, однак їх скасували через пандемію коронавірусу. Олімпіаду вирішили провести у 2021 році, однак назву залишили.

Змагання розпочнуться 23 липня, а церемонія закриття відбудеться 8 серпня. Глядачів на Олімпійські ігри цьогоріч не допускають.

Детальніше про Олімпійські ігри-2020 у Токіо читайте у матеріалі.

Фото: ФЛАУ, Ukrainian Diving Federation, НОК, Getty Images, УНІАН