Щороку 24 липня Україна відзначає день звільнення Лисичанська від терористів “ЛНР”.

З моменту звільнення місто залишається під контролем України.

Лисичанськ під окупацією

Під владою бойовиків так званої ЛНР Лисичанськ опинився 22 травня 2014 року.

Напередодні, заручившись підтримкою російських найманців, сепаратисти провели псевдореферендум за відокремлення міста від України.

Як і в інших захоплених населених пунктах Донбасу, точну кількість голосів ніхто не рахував.

Під дулами автоматів Лисичанськ “відокремився” та увійшов до складу псевдореспубліки ЛНР. Усі адмінбудівлі міста були захоплені бойовиками: ситуація почала змінюватися наприкінці липня 2014 року.

Бойовики тікали на крадених авто: як сім років тому військові звільнили Лисичанськ / 4 фотографии

Втеча сепаратистів

Солдат 1-го штурмового батальйону 24-ї ОМБР Михайло Марченков пригадує, що напередодні штурму жодних даних щодо Лисичанська не було.

Завдання звільнити місто з’явилося вже на підході до Лисичанська, коли військові 24-ї ОМБР зустрілися із батальйоном Донбас.

– Ранок перед штурмом почався тихо. Жодного натяку на затяжні бої не було. Ми сиділи, розмовляли із хлопцями з Донбасу, пили каву. Було розуміння, що виживуть не всі, але всі сподівались на краще.

Бої за місто розпочалися ще 22 липня: тоді ж на майже 400 автомобілях бойовики почали покидати Лисичанськ.

Колони викрадених у місцевих мешканців авто охоронялися РСЗВ Град (радянсько-російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм. – Ред.).

– Того дня мене із побратимами залишили на блокпосту біля міста. Коли я почув гул техніки і побачив, як із Лисичанська повертаються наші хлопці, я зрозумів: місто наше.

Коли замайорів український прапор

Остаточно Лисичанськ було звільнено 24 липня. О 22.20 вечора українські військові підняли прапор над міською радою.

Того дня у РНБО заявили, що бої за Лисичанськ були тривалими, оскільки президент віддав наказ не відкривати вогонь із важкої артилерії та з повітря.

Місто звільнялося вулиця за вулицею – винятково легкою стрілецькою зброєю.

Чимало мешканців міста привітно зустрічали українських військових.

– Пам’ятаю одного чоловіка, який здав нам ворожого снайпера. Бідолаха йшов додому з мішком на спині, в якому були крадені комп’ютери і мобільні телефони, – згадує Михайло Марченков.

Менше було тих, хто “засмутився” від втечі сепаратистів з Лисичанська. Під час боїв за місто і подальшої зачистки українські військові ліквідували понад 40 бойовиків.

Вже після 27 липня до Лисичанська почали повертатися мешканці, які покинули місто після окупації: запрацювали магазини та аптеки, відновили електропостачання.

Лисичанськ сьогодні

Шахтарське місто Лисичанськ – одне із найдавніших міст Донбасу. Станом на 2020 рік тут проживає понад 109 тис. осіб.

Від підприємства Лисичанськвугілля у місті функціонує чотири шахти – імені Д. Ф. Мельникова, імені Г. Г. Капустіна, Новодружеська та Привільнянська.

Загалом у Лисичанську за останні 100 років було збудовано майже 50 шахт.

Щороку 23-24 липня міська влада організовує святкові заходи, присвячені звільненню міста від сепаратистів.

У 2021 році у місті відбудеться урочистий мітинг та покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим військовослужбовцям.

Також планується багатотисячна хода мешканців міста проспектом Перемоги та виступ військового оркестру.