В Україні оголосили штормове попередження. Від дощу та гроз 27 липня можуть потерпати західні області України. Та прогнозують вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Це 1 рівень небезпеки, а саме жовтий.

Ба більше, 26-27 липня у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Спекотний тиждень очікують в Україні. Сьогодні, в понеділок буде без опадів, вдень очікується +26-31.

Дощитиме лише у деяких західних областях. А от стовпчики термометрів показуватимуть високу температуру у всіх регіонах.

На півдні і сході вдень вона становитиме до +32, у центрі – до +30, на півночі і заході – до +29. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +27 до +29.

Раніше повідомляли, що у західні області повернуться дощі з грозами. Найспекотніше буде у південних регіонах, де температура повітря сягне +34. У східних і центральних областях прогнозують до +32, а у північних – до +31.

У Києві стоятиме сонячна погода.

Джерело: Укргідрометцентр