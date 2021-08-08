У неділю, 8 серпня помер Олександр Ройтбурд – відомий український художник і директор Одеського художнього музею. Йому було 59 років.

Про смерть художника повідомив українській режисер Олег Сенцов.

– Олександр Ройтбурд. R.I.P., – написав Сенцов на своїй сторінці в Facebook.

Інформацію про смерть Олександра Ройтбурда підтвердили в Одеському художньому музеї.

Оновлено о 10.01. Співчуття з приводу смерті художника висловив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Важко повірити. З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам’ятаю, як буквально недавно ми проходили по залах Його музею, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка ось-ось почнеться, планували, а сьогодні Великого Художника більше немає з нами, – написав Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що Олександр Ройтбурд останнім часом хворів, але не втрачав сили духу, почуття гумору і мав великі плани – не тільки розвитку і реставрації Одеського художнього музею.

– Нещодавно надав документи в міністерство із реставраційних робіт. А ще – горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер повинні ми. У його пам’ять. Співчуття рідним, колегам, друзям… для всіх нас це величезна втрата. Сумно, – додав Ткаченко.

Олександр Ройтбурд та Одеський художній музей

Олександр Анатолійович народився в 1961 році в Одесі. Він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

У 2017-му Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Незважаючи на опір депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація підписала з ним контракт на 5 років.

Дах у дірках, поліетилен та відра на підлозі. У такому стані застав Серебряковську залу Одеського художнього музею тоді ще новообраний директор Ройтбурд.

За півтора року аварійну галерею він перетворив на сучасний культурний центр Одеси. Там відбуваються літературні та музичні вечори, лекції лідерів думок. Музейники влаштували безкоштовний день і до них пішло ще більше відвідувачів.

Дохід музею зріс і перевалив за мільйон гривень. Левову частку надходжень отримали завдяки конкурсним програмам та меценатам.

Утім у 2019-му депутати проголосували за звільнення Ройтбурда з посади директора і сколихнули мистецьку спільноту.

У лютому 2020 року Приморський районний суд Одеси скасував рішення облради про звільнення художника, і Ройтбурд залишився директором музею. Але пізніше апеляційний суд скасував це рішення.

У грудні 2020-го Ройтбурда знову поновили на посаді керівника музею.

Фото: Zenko Foundation