Обмеження руху в Києві 23-24 серпня – карта, фото

Зранку 23 серпня заборонять рух транспорту низкою вулиць столиці.

Із 16.00 до 18.00 буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Лаврській, а саме зачинять для транспорту ділянку від вул. Цитадельної до Алеї Героїв Крут.

Із 22.00 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонили рух транспорту на час проведення заходів на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Обмеження руху в Києві сьогодні: на яких вулицях не проїхати / 7 фотографий

Із 06.00 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонили рух транспорту на час проведення заходів на вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської).

Із 06.00 23 серпня до закінчення заходів перекриють рух на:

вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського),

вул. Володимирській (від перехрестя вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка),

пров. Рильському (від перехрестя вул. Стрілецької до вул. Володимирської),

вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської),

вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до провулку Михайлівського (крім громадського транспорту),

вул. Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Леонтовича).

Окрім цього, із 06.00 23 серпня до закінчення заходу обмежать рух:

міст метро, Набережне шосе до Дніпровського узвозу,

на Алеї Героїв Крут, Дніпровським узвозом,

вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.),

вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової),

Кріпосний пров.,

вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи),

вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської, вул. Лаврська до вул. Старонаводницької, вул. Старонаводницька,

вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл.,)

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик),

Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної),

вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара),

вул. Садова.

Слід бути уважними і пішоходам. 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро «Золоті ворота», який розташований на вул. Володимирській.

У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях М. Грушевського і Володимирській 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів №№ 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.

Фото: Факти ICTV