Компанія-оператор Північного потоку-2 повинна стати незалежною від Газпрому – суд

Газопровід Північний потік-2 не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу для забезпечення чесної конкуренції, – таке рішення ухвалив у середу німецький суд.

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа відхилив оскарження, подане минулого року операторами проекту Газпром (GAZP.MM), щодо транспортування газу з Росії до Німеччини під Балтійським морем. Вони стверджували, що правила є дискримінаційними.

Правила ЄС вимагають, аби компанії, які виробляють, транспортують та розповсюджують газ на території Європейського Союзу, були відокремленими або об’єднаними. Вони мають на меті забезпечити чесну конкуренцію на ринку та запобігти можливим перешкоджанням компаній доступу до інфраструктури.

Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

Оператор Північного потоку-2 стверджує, що правила, змінені у 2019 році, були спрямовані на торпедування газопроводу. Проект виступає проти урядів багатьох європейських країн, деякі з яких розглядають його як державне підприємство Росії, покликане збільшити залежність блоку від російського газу.

Правила коштуватимуть Північному потоку-2, який пов’язує Німеччину безпосередньо з Росією під Балтійським морем, додаткового часу та грошей, але не зупинять його завершення.

До консорціуму також входять п’ять західних комунальних та нафтових компаній, а саме Uniper (UN01.DE), Wintershall-Dea (BASFn.DE) (WINT.UL), Royal Dutch Shell (RDSa.L), OMV (OMVV.VI) та Engie (ENGIE.PA), які виділили 50% фінансів.

Проект вартістю $11 млрд з транспортною місткістю $55 млрд кубометрів зіткнувся з політичною опозицією з боку Вашингтона, а також України та Польщі, які втратять прибутковий транзитний бізнес, якщо газопровід запрацює.

Про те, що суд у Німеччині ухвалив рішення, яким визнав, що газопровід Північний потік-2 повинен відповідати правилам Європейського Союзу, повідомив і голова Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

– Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора Північного потоку-2, – написав Макогон.

Як зазначив голова Оператора ГТС України, газопровід Північний потік-2 не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить до них, для забезпечення чесної конкуренції.

– Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо Північного потоку-2, – написав він.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.