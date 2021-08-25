Питання вступу України до ЄС є політичним і його одноголосно мають підтримати всі країни-члени. Про це заявив віце-президент Єврокомісії та єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс.

– Із боку ЄС ми підтримуємо роботу України щодо тіснішої інтеграції в ЄС. Дорожня карта про вступ з’являється в межах відкриття нових переговорів про вступ. Але я не думаю, що це може бути питанням найближчого часу з урахуванням політичної динаміки в ЄС, – заявив Валдіс Домбровскіс.

На його переконання, це питання треба зберігати на порядку денному. Але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

– У її межах ще багато всього можна зробити. Реалізація різних заходів, передбачених Угодою, де-факто сприятиме процесу європейської інтеграції, – вважає віце-президент Єврокомісії.

Валдіс Домбровскіс констатує: малоймовірно, що в найближчі три-п’ять років питання про запуск процедури членства України в ЄС буде порушено.

– Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення ЄС. Це стосується не тільки України, а й інших країн, які виявляють інтерес до вступу в ЄС. Нині тривають переговори з тими країнами, з якими процес був запущений багато років тому, – відзначає Валдіс Домбровскіс.

Разом із тим, він вважає, що політична атмосфера щодо розширення ЄС може змінитися.

– Що стосується договору про ЄС, то він передбачає, що країною-членом ЄС може стати будь-яка демократична європейська країна. Тому принципових перешкод для цього немає. Якщо змінюється політичний консенсус, то в якійсь перспективі до цього питання можна повернутися, – каже він.

Віце-президент Єврокомісії наголошує, що в тексті Угоди про асоціацію йшлося про те, що ЄС визнає європейські прагнення України.

– ЄС не готовий був дати якусь перспективу зі свого боку, як і зараз. Однак це не виключає, що в якийсь момент цей консенсус може з’явитися. Процес європейської інтеграції – це не спринт, це – марафон. І важливо зберігати послідовність, напрямок руху, пам’ятати, що може знадобитися багато років. Це питання того, як правильно розподілити сили, – переконаний він.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди та заключний акт саміту.

27 червня 2014 року під час засідання Ради ЄС була підписана економічна частина Угоди.

А вже 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі.