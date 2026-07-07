Росія більше не може вважати свою територію недосяжною для українських ударів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму оборонних індустрій НАТО в Анкарі.

За його словами, Кремль роками був переконаний, що стратегічний тил країни повністю захищений, однак українські далекобійні безпілотники змінили цю ситуацію. Тепер вони здатні долітати до військових і промислових об’єктів навіть у глибині Росії, зокрема в Сибіру.

Саме удари по нафтопереробній галузі стали одним із найболючіших для російської економіки. Сили оборони України систематично атакують підприємства, які забезпечують країну пальним для армії та цивільного сектору.

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Які НПЗ атакувала Україна в Росії та до якого ще не дістала, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Одним із найпоказовіших став удар по Омському НПЗ

Серед переліку НПЗ, які атакувала Україна в Росії, опинився НПЗ у Омську. Удар по цьому заводу українські безпілотники здійснили 6 липня.

Цей випадок привернув увагу через відстань, адже Омськ розташований приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону, тому ще донедавна подібний удар здавався малоймовірним.

Омський НПЗ вважається одним з найбільших нафтопереробних заводів Росії. До 6 липня він залишався одним із двох найбільших підприємств такого типу, які ще жодного разу не зазнавали українських атак.

Удар показав, що навіть настільки віддалені промислові об’єкти більше не знаходяться у безпеці.

Які НПЗ Росії зазнали атак

Удари по російській нафтопереробній інфраструктурі стали системною частиною кампанії Сил оборони України.

Московський НПЗ, після отриманих пошкоджень не зможе повністю відновити роботу щонайменше до кінця року.

Українським силам уже вдалося уразити майже всі найбільші нафтопереробні підприємства Росії.

До переліку атакованих найбільших НПЗ входять:

Це не повний перелік атакованих об’єктів. Насправді українські безпілотники завдали ударів по значно більшій кількості російських нафтопереробних заводів і нафтобаз. На карті ми зібрали найбільші НПЗ, які зазнали атак.

Який великий НПЗ поки не зазнав ударів

Станом на сьогодні єдиним великим нафтопереробним підприємством, яке ще не було уражене українськими безпілотниками, залишається Ангарська нафтохімічна компанія в Іркутській області.

Отже, якщо говорити про те, які НПЗ атакувала Україна в Росії, то більшість великих підприємств країни вже опинилися під ударами. Це означає, що російська нафтопереробна інфраструктура дедалі частіше стає ціллю українських далекобійних безпілотників, а географія таких атак постійно розширюється.

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