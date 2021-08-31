Зеленський із дружиною прибув до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона в межах робочого візиту Глави Української держави до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джозефа Байдена.

На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій.

– Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США, – повідомляє Офіс президента.

Під час поїздки очікується підписання трьох документів для розвитку двосторонніх відносин, а також зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом.

Вона особливо важлива для нашої держави, оскільки на ній обговорюватимуть безпекові питання.

Факти ICTV розповідають, чого очікувати від візиту Зеленського до Сполучених Штатів та переговорів із його американським колегою Байденом.