Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із віце-президентом компанії Google Караном Бхатія у Вашингтоні. Вони обговорили результати співпраці, а також подальші спільні плани.

– Ми співпрацюємо з Google з часів заснування міністерства, оскільки наші візії дуже схожі. Сьогодні (31 серпня, – Ред.) обговорили результати співпраці та подальші спільні плани, – пояснив Федоров.

За словами міністра, зокрема вони обговорили з командою Google питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

– Тому що зараз нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна, – зауважив Федоров.

Водночас українська сторона запропонувала компанії Google залучити незалежних редакторів з України, які підбиратимуть контент.

На думку Федорова, це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії.

Окрім того, як повідомив міністр, обговорювали оптимізацію співробітництва щодо застосунку Дія та можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts.

– YouTube Shorts – це спеціальна програма підтримки креаторів на 2021-2022 роки. Обсяг фонду становить $100 млн. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від $100 до $10 тис., – пояснив Федоров.

Також він зазначив, що в Україні дуже розвинута креативна індустрія, і ми маємо велику кількість рекламних та маркетингових агентств.

– Наші режисери отримують нагороди за українські фільми. Кліпмейкери знімають відео для світових зірок, наприклад, Coldplay, рекламу для таких компаній, як Apple, та високо цінуються в усьому світі, – додав міністр.

Федоров висловив сподівання на продовження плідної співпраці з Google.

Адже, як він пояснив, в міністерстві хочуть, щоб міжнародні компанії масштабували свій бізнес в Україні, а не просто були присутні.

У вівторок, 31 серпня, в української делегації стартували робочі зустрічі у США. Так, президент Володимир Зеленський відвідав Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та космічне агентство NASA.

Сьогодні, 1 вересня, запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Мінцифри