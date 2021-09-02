Перший сніг в Україні цьогоріч може випасти вже у другій половині жовтня.

Такий прогноз озвучила Вазіра Мартазінова – кліматолог, метеоролог і завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту.

– Жовтень в Україні почав мати процеси передзим’я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. Протягом останніх років це спостерігається. Тому цьогоріч, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив, – пояснила вона.

Кліматолог говорить: якщо раніше перехід до зими в Україні був плавним, з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися.

Тому кліматична зима може початися в кінці січня і закінчитися в кінці лютого або ж початися в кінці грудня і закінчитися в січні, або протриматися з грудня по лютий.

Прогноз погоди на осінь

Тим часом світові синоптики прогнозують, що на Україну і Європу чекає дуже сухий жовтень. Без опадів може пройти кінець вересня та початок листопада.

Також на українців восени чекають ранні заморозки. А от періоди дуже теплої погоди можуть бути ще у вересні.

Детальніше ознайомитися з прогнозом погоди в Україні на осінь – можна у нашому матеріалі.