Кабінет міністрів погодив виділення грошей на коригування проектів ліній метрополітену в Києві.

Так, 50 млн грн спрямують на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина – Осокорки. Ще 50 млн грн виділять на коригування проекту ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції Вокальна до станції Райдужна.

Перша частина нової лінії Троєщина – Осокорки буде починатися від вулиці Милославської до станції метро Лівобережна та електродепо Троєщина. На ній буде шість станцій. Коли реалізують проект – не повідомляється.

Майбутня гілка метро між Троєщиною та Осокорками може виглядати так:

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Зазначимо, згідно з даними Держстату, в мікрорайоні Троєщина офіційно проживає понад 360 тис. осіб, проте метро там немає. Це створює численні затори та транспортні проблеми на Лівому березі столиці.

Уже не перший рік політики та чиновники обіцяють побудувати метро на Троєщину, але будівництво так і не розпочали. Крім цього, за останні вісім років в Києві не відкрили жодної нової станції метро. Останній раз відкривали станцію Теремки восени 2013 року.

На цей момент метро будують до житлового масиву Виноградар. Там планують відкрити дві станції – Мостицька та Проспект Правди.