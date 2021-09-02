Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена стала кульмінацією візиту української делегації у Вашингтон. Президенти України та США розмовляли віч-на-віч понад дві години в Овальному кабінеті Білого дому.

Йшлося про безпекові питання, членство у НАТО, війну на Донбасі та російський газопровід Північний потік-2. Після переговорів Зеленський та Байден оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства між країнами.

Факти ICTV разом з політологами з’ясували, наскільки успішною стала зустріч Зеленського та Байдена та візит українських посадовців до США загалом.

Зустріч Зеленського та Байдена: які підсумки

Після розмови Зеленського з Байденом сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, яка складається з п’яти розділів.

Країни домовилися активізувати Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована під виклики сучасності. Уже восени у Вашингтоні міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен затвердять нову хартію на засідання КСП.

Комісія стратегічного партнерства не функціонувала кілька років, і її поновлення є одним із найважливіших підсумків візиту Зеленського, заявив політолог Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV. На його думку, зараз Україна та США вийшли на рівень партнерства, який був за часів президентів Віктора Ющенка та Джорджа Буша.

– Один із головних результатів – відновлення Комісії зі стратегічного партнерства. Це важливий постійний інструмент стратегічного партнерства. Ми зараз поступово повертаємося на той рівень стратегічного партнерства, на який ми виходили ще за часів Ющенка – Буша. Саме тоді був період, коли ми виходили на ПДЧ… Була підписана хартія стратегічного партнерства…

Безпека та оборона передусім

У спільній заяві і у розмові Зеленського та Байдена велика увага прикута до питань безпеки та оборони, зокрема до протидії російській агресії.

– У цьому головний сенс візиту – дві країни відновлюють стратегічне партнерство передусім у сфері оборони та безпеки. До речі, це помітно у спільній заяві – що на першому місці, що на другому та третьому. На першому місці йде оборона та безпека, зокрема протидія російській агресії. Саме це і згадки про Кримську платформу викликали таке роздратування у Росії. А якщо Росія незадоволена, значить, все зроблено правильно, – каже Фесенко.

Джо Байден вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Країни разом закликали Російську Федерацію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі. Крім того, Зеленський запропонував американському колезі долучитись до мирного врегулювання війни на Донбасі.

– Я запропонував формати імплементації представників США на рівні президента до мирного врегулювання війни на Донбасі. Сполучені Штати обміркують мою пропозицію, тому що до зустрічі я не озвучував деталей, – повідомив президент.

Україна та США підготували стратегічну оборонну рамкову угоду, у межах якої країни посилять співпрацю у сфері безпеки та оборони, обміні розвідувальною інформацією та протидії російській агресії.

Серед іншого, Штати також заявили про новий пакет безпекової допомоги у розмірі $60 млн, що передбачає бронебійні системи Javelin та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання для захисту України від агресії РФ.

Політолог Кирило Сазанов у коментарі Фактам ICTV також відзначив, що у заяві не йдеться про Мінські угоди. Це, на його думку, означає, що команда Зеленського переконала Вашингтон у неефективності формату.

– У спільній заяві немає ані слова про Мінські угоди. Схоже, що Зеленський та його команда могли запевнити Вашингтон у тому, що у тому форматі, на якому наголошує Кремль, Мінські угоди для України згубні та дуже небезпечні. Тому Вашингтон змінив риторику і більше ніяких заяв про безальтернативність немає. Як на мене, це дуже важливо, бо після зустрічі з Путіним Байден говорив щось про Мінські угоди та формулу Штайнмаєра. Тобто ми можемо розраховувати на підтримку США у більш жорсткій позиції.

Про що ще домовилися Зеленський та Байден

Окрім безпеки та оборони, у спільній заяві є ще чотири розділи.

Демократія, правосуддя та права людини. Україна зобов’язалась реформувати судову систему та боротися з корупцією. Зокрема, обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та ухвалити законодавство для захисту повноважень директора НБУ.

США ж оголосили про виділення $463 млн на програми, направлені на демократію, реформу судової системи, права людини, місцеве управління, децентралізацію та приватизацію.

Енергетична безпека та клімат. Країни вирішили посилити співпрацю у сфері безпеки та клімату та скоротити викиди парникових газів до 2030 року. США й Україна продовжать виступати проти російського газопроводу Північний потік-2, адже вважають його загрозою для європейської енергетики.

Економічне зростання та процвітання. Сторони завершили підготовку меморандуму про взаєморозуміння щодо комерційної співпраці. Завдяки йому американські компанії зможуть брати комерційну участь в українській економіці, і навпаки.

Також підписано меморандум взаєморозуміння для підтримки операції у визначених галузях. Експортно-імпортний банк виділив $3 млрд для підтримки цих транзакцій, сума в майбутньому може збільшитися.

Протидія пандемії та гуманітарна допомога. США виділять $12,8 млн на боротьбу з Covid-19 в Україні, а також $45 млн гуманітарної допомоги для людей, які потерпають від конфлікту на сході країни.

Враження позитивні

Загалом експерти вважають, що зустріч Байдена та Зеленського та увесь візит загалом матимуть позитивний ефект для України.

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що зустріч тривала дві години. Це означає, що обидві сторони були зацікавлені в обговоренні двосторонніх відносин.

– Під час візиту була підписана низка угод. Тому загальна оцінка позитивна – візит насичений, змістовний та результативний. Це головне. Це прямо спростовує різні фейки та маніпуляції, що візит пустий і нічого не дає. Це абсолютно не відповідає реальності. Була дуже змістовна зустріч двох президентів, яка тривала дві години. Як свідчать дипломати, не кожна зустріч наших президентів з президентами США тривала так довго.

Політичний експерт Кирило Сазанов також назвав зустріч Зеленського із Байденом позитивною. На його думку, це дасть Україні багато можливостей, які потрібно втілювати.