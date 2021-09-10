Президент України Володимир Зеленський вважає, що працювати на державу без гучних слів невигідно.

Таку заяву він зробив під час міжнародної конференції Ялтинська європейська стратегія (YES).

Під час конференції до глави держави звернувся Артем Шаіпов – глава Асоціації українців-випускників провідних університетів світу, що обʼєднує понад 3 тис. осіб, які навчалися в найкращих університетах світу.

Шаіпов розповів: ще два роки тому Асоціація направила Зеленському листа з пропозицією співпраці, щоб допомогти людям, які хотіли б працювати на українську державу, але відповіді не отримали.

– Спробуйте зараз. Там на Банкову не все доходить. Чесно, – жартома відповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що не проти, щоб такі люди працювали.

– Я вам чесно скажу: хотів би, щоб замість нас працювали. Тому що ми всі вже напрацювалися, – додав президент

При цьому Зеленський наголосив, що працювати на державу, в його розумінні, без гучних слів, складно і дешево — невигідно, тому що це руйнує репутацію.